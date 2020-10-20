Паруса подняли, но швартовы не отдали. "Зенит" начинает Лигу Чемпионов с провала

Отважный "Брюгге" отправляется в плавание с тремя очками на борту, а оказавшаяся весьма скромной лодка Семака остается на берегу. С такой игрой далеко не уплыть.
С учетом кадровых проблем "Брюгге", связанных с положительными тестами на коронавирус у ряда игроков, надежды на успех "Зенит" были вполне большими. Однако ход встречи достаточно быстро приземлил ожидания от исхода стартового матча "питерцев" в групповом этапе Лиги Чемпионов. Бельгийский клуб хорошо изучил своего соперника, классно сыграл на его слабых сторонах и, что самое главное, действовал смелее, настырнее и целеустремленнее.

"Брюгге" активно навязывал борьбу, в том числе на чужой половине поля. Да, иногда "бельгийцы" излишне жестко вели единоборства, следствием чего стали три желтых карточки еще в первом тайме. Но ведь в этом проявился их настрой, их заряженность. У "Зенита" подобного рвения не наблюдалось. Напротив, команда Семака играла так, будто она боится своего оппонента и будто она не знает, что от него ожидать.


Еще одно отличие между соперникам заключалось в разнообразности проведения атак. "Питерцы" не демонстрировали особой вариативности. Они использовали дальние забросы, которые не приносили никакого результата. И иногда прибегали к подачам в штрафную, если мяч удавалось протащить вперед по бровке. "Бельгийцы" действовали, как минимум, поинтереснее. Они пробовали атаковать и верхом, и низом, и через разные фланги. Иными словами, искали варианты для опасных подходов.

Впрочем, вернемся к мысли о том, что "Брюгге" хорошо изучил "Зенит". Товарищи из Бельгии прекрасно понимали, что одним из самых проблемных мест их соперника был левый фланг обороны. Дуглас Сантос не смог сыграть из-за дисквалификации, и закрывать его позицию был отправлен дебютант турнира Круговой. "Бельгийцы" часто нагружали именно бровку молодого защитника, и в итоге извлекли из этого выгоду.


Оба пропущенных "Зенитом" гола пришли с левого фланга. В первом из них Круговой долго не сближался с владеющим мячом Дяьтта, который в итоге отдал проникающий пас на Денниса. Дальше, конечно, была проигранная Барриосом борьба, после которой еще много кто из "питерцев" мог предотвратить взятие ворот. Но, по факту, обострение эпизода случилось именно из-за того, что Круговой дал Дьятте свободу для творчества.

Во втором голе, который команда Семака пропустила уже в добавленное время, Данил тоже лишь обозначал сопротивление по отношению к Лангу. Хотя здесь, конечно, надо больше говорить об ошибках Барриоса и Караваева. Первый - упустил Вормера, второй - просто смотрел, как де Кетеларе убежал от него и забил в пустые ворота. Кто-то может сказать, что виноват еще и Ловрен, но Деян все-таки по эпизоду играл с Баджи и всеми действиями пытался перекрыть передачу именно на него.

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С хорватским защитником "Зенита" сегодня больше связаны позитивные ассоциации. Ведь именно после его классного дальнего удара мяч отлетел в спину вратарю "Брюгге" и заскочил в ворота. Вообще гол Ловрена дал "питерцам" отличный импульс. Казалось, что они все-таки окажутся способны на камбэк, на второй забитый мяч и на итоговую победу. Тем более что во втором тайме команда Семака добавила в креативности, в движении, в осмысленности своих действий.

Если в первом тайме Дзюба и Азмун не создавали ничего опасного, то после перерыва и Артем стал лучше играть в подыгрыше, и Сердар стал качественнее открываться и получать передачи в развитии атаки. Но сегодня иранец напомнил о своих старых проблемах, связанных с тем, насколько успешно он цепляется за мячи и насколько качественно он реализует свои моменты. Плюс к этому отличные шансы упустили Караваев и Дриусси. В итоге - несмотря на улучшение ситуации во втором тайме "Зенит" пропускает больше, чем забивает, и терпит очень не приятное поражение.

Фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"

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Теги: Зенит Брюгге
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