Паруса подняли, но швартовы не отдали. "Зенит" начинает Лигу Чемпионов с провала

Отважный "Брюгге" отправляется в плавание с тремя очками на борту, а оказавшаяся весьма скромной лодка Семака остается на берегу. С такой игрой далеко не уплыть.