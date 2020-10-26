Положительный тест на COVID-19 сдали голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Также коронавирусом заболел тренер киевлян по физподготовке Виталий Кулыба. Все трое находятся на самоизоляции.
Таким образом, Бущан и Миколенко не смогут принять участие в матче киевского "Динамо" с "Ференцварошем", который запланирован на 28 октября. Начало встречи - в 23:00 по Москве.
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
Два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом перед матчем с "Ференцварошем"
Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила о двух случаях заражения коронавирусом.
Фото: ФК "Динамо" Киев
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