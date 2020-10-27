Команды встретятся друг с другом в Будапеште в среду, 28 октября. Ребров долгое время выступал за "Динамо", а затем был главным тренером киевского клуба.
"Конечно, мои эмоции будут играть некоторую роль. Но это не повлияет на мою работу и профессионализм. Мне нравится готовить команду к таким серьёзным матчам. Мы работали над тем, чтобы у нас были такие поединки. И я очень рад, что "Динамо" снова играет в Лиге чемпионов", - цитирует Реброва пресс-служба "Ференцвароша".
В первом туре киевляне уступили "Ювентусу" со счётом 0:2, а "Ференцварош" проиграл "Барселоне" (1:5).
Ребров: эмоции в матче "Ференцвароша" с киевским "Динамо" будут играть некоторую роль
Главный тренер венгерского клуба "Ференцварош" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо".
Фото: Goal
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