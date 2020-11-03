"Нас ожидает сложный и важный матч. Мы должны отдать все силы по максимуму. Мы изучали соперника, успели подготовиться за прошедшие дни", - сказал Рамирес.
Матч "Севилья" - "Краснодар" состоится 4 ноября. Начало - в 23:00 мск.
После двух туров "Севилья" занимает второе место в группе Е, набрав 4 очка. "Краснодар" расположился на третьей позиции с одним очком в активе.
Источник: "СЭ"
Рамирес - о матче с "Севильей": должны отдать все силы по максимуму
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился ожиданиями от поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: ФК "Краснодар"
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