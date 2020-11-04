Матч закончился победой испанского клуба со счётом 3:2. При этом "Краснодар" вёл со счётом 2:0, а весь второй тайм играл в большинстве. Имея численное преимущество, "быки" пропустили два мяча.
"Конечно, мы разочарованы. Недопустимо упускать преимущество в два гола, неважно, кто там соперник. Мы должны были сыграть иначе во втором тайме, но почему-то не сделали этого. Возможно, нам не хватило опыта или были какие-то другие причины. Теперь нам надо подумать обо всём, что произошло, и сделать выводы", - сказал после матча Сафонов.
Сафонов: недопустимо упускать преимущество в два гола, неважно, кто там соперник
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: ТАСС
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