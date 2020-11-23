Таким образом, 23-летний Фелипе сможет принять участие в матче группового турнира с "Зенитом".
Ранее была информация, что бразилец заразалисся коронавирусом и он пропустил матч 8-го тура Серии А с "Кротоне", который прошел 21 ноября.
Поединок "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября. Начало - в 23:00 мск.
Источник: Gianlucadimarzio.com
Фелипе сможет сыграть против "Зенита"
Защитник "Лацио" Луис Фелипе сдал отрицательный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Лацио"
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