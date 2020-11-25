В первом круге в матче между этими командами в Москве "Локомотив" сумел зацепить ничью 1:1 - на гол Хименеса Антон Миранчук ответил точным ударом с пенальти. "Железнодорожники" набрали 2 очка в 3 матчах, уступив только "Баварии" - и даже с ней имея шансы на положительный исход. "Локо" находится на третьей строчке турнирной таблицы, в то время как "Атлетико", набравший 4 очка, занимает второе место. Лидирует в группе "Бавария" со стопроцентным результатом - 9 очков, на четвертой позиции находится "Зальцбург, в активе которого 1 очко.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Атлетико" - "Локомотив" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 23:00 МСК 25.11.2020
"Атлетико" - "Локомотив". Где смотреть матч онлайн 25 ноября 2020
В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" принимает на своем поле московский "Локомотив".
Фото: AFP
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