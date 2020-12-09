Игроки и тренеры матча "ПСЖ" — "Истанбул" вышли на встречу в футболках с надписью "Нет расизму"

8 декабря матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между командами "ПСЖ" и "Истанбул Башакшехир" был прерван из-за расистского скандала.

Players and coaching staff are wearing 'NO TO RACISM' shirts ahead of PSG's rescheduled match with Istanbul Basaksehir tonight ?? pic.twitter.com/Q37vQdwLMU — Goal (@goal) December 9, 2020

Тренер турецкой команды Пьер Вебо, которому была показана красная карточка, впоследствии заявил, что четвертый судья румын Себастьян Колцеску употребил в его адрес слово "negru" ("черный" в переводе с румынского). В итоге футболисты обеих команд отказались доигрывать матч и покинули поле.Встреча продолжилась сегодня, 9 декабря, в 20:55 по Москве. Обе команды устроили акцию, выйдя на игру в футболках с антирасистским лозунгом — "Нет расизму".В матче "ПСЖ" - "Истанбул Башакшехир" идет первый тайм. Впереди хозяева поля со счетом 1:0.Источник: "твиттер" Goal