По словам Сенникова, у "Локомотива" будут шансы на успех в игре с "Баварией", если мюнхенцы выйдут на матч не в оптимальном составе и не настроятся на встречу с "железнодорожниками" должным образом.
"Надеюсь, что "Локомотив" сыграет достойно, но мы все понимаем, что "Бавария" — такая команда, которая редко проигрывает, особенно у себя дома. Но немного успокаивает мысль, что они все свои задачи решили. Если они, как "Челси" вчера, не будут играть в полную силу, то мы можем рассчитывать, что немцы проведут тренировочный матч, должным образом не настроятся и состав будет не самый оптимальный. При таких раскладах у "Локомотива" появятся шансы", - отметил Сенников.
Встреча "Бавария" - "Локомотив" пройдет сегодня, 9 декабря. Начало – в 23.00 мск. Напомним, что во втором туре группового этапа ЛЧ "Бавария" обыграла "Локо" со счетом 2:1.
"Бавария" гарантировала себе первое место в группе A. Мюнхенцы лидируют в группе, набрав 13 очков. Второе место в квартете занимает "Атлетико" (6 баллов), третьим идет "Ред Булл Зальцбург" (4 очка). "Локомотив" замыкает турнирную таблицу с тремя баллами в активе.
Источник: Чемпионат
Сенников – о матче "Локомотива": успокаивает мысль, что "Бавария" решила свои задачи
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящий матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: "Чемпионат"
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