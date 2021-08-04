Как сообщает источник, Промес и Маслов не занимались вместе с основным составом "Спартака" на тренировке, прошедшей в преддверии матча третьего квалификационного раунда ЛЧ с "Бенфикой".
Отметим, что "Спартак" примет португальский клуб в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сегодня, 4 августа. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
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Промес и Маслов пропустили тренировку "Спартака" перед игрой Лиги чемпионов с "Бенфикой"
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес и защитник команды Павел Маслов пропустили тренировку в преддверии матча с "Бенфикой".
Фото: "Спартак"
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