"Выиграли на классе. "Мальме" нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты. И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче "Челси" - "Ювентус" не было и близко. Поэтому давайте успокоимся. Хотим сделать шаг - давайте сделаем. Еще будет ответная игра. Пожелаем удачи!" - цитирует Мутко "СЭ".
Накануне, "Зенит" победил с крупным счетом "Мальме" (4:0). Петербургский клуб одержал первую победу в Лиге чемпионов впервые с 2019 года. Подопечные Семака имеют три очка после двух туров группового этапа. Следующие два матча в Лиге чемпионов "сине-бело-голубые" проведут против "Ювентуса": 20 октября - в Санкт-Петербурге, 2 ноября - в Турине.
Также в группе H, где выступает "Зенит", есть "Челси". Петербургский клуб в стартовом туре уступил лондонцам со счетом 0:1, вчера "синие" проиграли в Турине "Ювентусу" (0:1). Итальянский клуб с шестью очками единолично возглавляет таблицу квартета.
В чемпионате России "Зенит" единолично лидирует, набрав в 9 матчах 23 очка. В ближайшем туре чемпионата России петербургский клуб на "Газпром Арене" примет "Сочи". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
"Выиграли на классе. "Мальме" нам не соперник". Мутко - о победе "Зенита" в матче ЛЧ
Бывший министр спорта и экс-президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу "Зенита" над "Мальме" (4:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: РПЛ