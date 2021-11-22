— Я думаю, что "Зенит" сейчас уверен в своих силах. Конечно, на своем стадионе играть комфортнее, но мне представляется, что и в Швеции петербуржцы не будут испытывать проблем, — рассказал Непомнящий в интервью "Спорт уик-энд".
Матч "Мальме" — "Зенит" состоится 23 ноября. Начало встречи: 23:00 мск.
После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов команда Сергея Семака занимает третье место с тремя очками. Шведский коллектив, не набравший ни единого балла, идет последним.
Источник: "Зенит" в декабре возобновит переговоры по продлению контракта с Азмуном
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Непомнящий: "Зенит" не испытает проблем с "Мальме"
Российский специалист Валерий Непомнящий уверен в победе "Зенита" в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Мальме".
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