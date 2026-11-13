Кушанашвили - о Мостовом: он делает из себя комического персонажа

"Мостового задевает, что его, природного профессионала с шикарным бэкграундом, никуда не зовут. Но с каждым таким высказыванием он делает возможность приглашения на тренерский мостик ничтожной", — заявил Кушанашвили.
"Саша, это делает из тебя комического персонажа, не драматического! [...] А Мостовой с его карьерой — он-то куда?! "Футбольные люди, нефутбольные..." Одно и то же, одно и то же", — эмоционально добавил телеведущий.
Он подчеркнул, что при личном общении Мостовой ведет себя совершенно иначе, и призвал его перенести эту серьезность на публичную деятельность. В качестве примера телеведущий привел Станислава Черчесова, отметив его профессионализм и умение общаться с журналистами.
Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Страсбур" и "Сельту". После завершения карьеры он неоднократно заявлял о желании стать главным тренером.
Источник: "Спорт-Экспресс"