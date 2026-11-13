Кушанашвили - о Мостовом: он делает из себя комического персонажа

Отар Кушанашвили объяснил, почему публичные высказывания Александра Мостового могут помешать ему получить тренерскую работу, и призвал бывшего футболиста изменить свое поведение.

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"Саша, это делает из тебя комического персонажа, не драматического! [...] А Мостовой с его карьерой — он-то куда?! "Футбольные люди, нефутбольные..." Одно и то же, одно и то же", — эмоционально добавил телеведущий.