— Если говорить о "Мальме", то "Зенит" сильнее. Он показал это в первой игре. Ожидаю, что "Зенит" выиграет в Швеции, — заявил футболист в интервью Sport24.
27-летний Джорджевич выступал в составе "Зенита" с 2012 по 2019 год, большую часть времени проведя в арендах в других клубах. За петербуржцев Лука сыграл в 30 матчах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. В настоящее время Джорджевич выступает в составе датского клуба "Вайле".
Сегодня, 23 ноября, "Зенит" в гостях сыграет против шведского "Мальме" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча: 23:00 мск.
"Мальме" - "Зенит". Где смотреть матч, онлайн встречи 23 ноября
Джорджевич: "Зенит" сильнее "Мальме"
Бывший нападающий "Зенита" Лука Джорджевич верит в победу команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Мальме".
Фото: ФК "Зенит"