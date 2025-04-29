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Антонюк: надеюсь, Сафонов станет первым российским голкипером в финале Лиги чемпионов

Бывший тренер вратарей "Краснодара" Алексей Антонюк поделился ожиданиями от игры голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
"Матвей участвовал в матчах на групповом этапе и свой вклад в успехи клуба внёс. Конечно, это здорово и круто. Российские футболисты давно не участвовали в решающих матчах Лиги чемпионов, а среди вратарей я таких вообще не помню. Очень надеюсь, что Матвей станет первой ласточкой — и дай бог, чтобы не последней", - приводит слова Антонюка "Чемпионат".

Французский "ПСЖ" продолжает участие в Лиге чемпионов сезона-2024/25 - на стадии полуфинала ему будет противостоять лондонский "Арсенал". Первый матч состоится 29 апреля в Лондоне, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Российский вратарь Матвей Сафонов является игроком "ПСЖ" с июня 2024 года. С тех пор он принял участие в 15 официальных матчах (в том числе, дважды в Лиге чемпионов), в которых 6 раз оставил ворота в неприкосновенности, а в других 9 играх всего пропустил 11 мячей.

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