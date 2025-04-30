"После вчерашнего матча и перформанса Доннаруммы Сафонов точно останется вторым номером в Париже. Вряд ли он будет и первым в начале следующего сезона. Точно могу сказать — благодаря Джанлуиджи россиянин может стать победителем Лиги Чемпионов, ха-ха!", - приводит слова Эрмана Sport24.
Российский вратарь Матвей Сафонов является игроком французского "ПСЖ" с июня 2024 года. С тех пор он принял участие в 15 официальных матчах, в которых он оформил 6 "сухарей", а в других 9 матчах он пропустил 11 голов.
Его партнёр по команде итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который защищает цвета "ПСЖ" с июля 2021 года, в текущем сезоне сыграл в 37 матчах, в которых 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в других 26 играх он всего пропустил 37 голов.
Французский журналист: Сафонов благодаря Джанлуиджи может стать победителем Лиги чемпионов
Французский журналист газеты L'Equipe и обозреватель "ПСЖ" Арно Эрман оценил шансы российского вратаря Матвея Сафонова стать первым номером команды.
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