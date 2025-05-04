Прошлогодний чемпион Украины потерял даже математические шансы на первое место в текущем чемпионате. Отрыв от лидирующего киевского "Динамо" составляет десять очков за три тура до конца турнира. При этом клуб занимает третью строчку, следом за "Александрией".
Украина в главном европейском турнире представлена одним клубом - чемпионом страны. В последний раз "Шахтер" пропускал розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне-1999/2000.
Украинский "Шахтер" впервые в XXI веке остался без путевки в Лигу чемпионов
"Шахтер" впервые в XXI веке не сыграет в розыгрыше Лиги чемпионов по футболу.
Фото: Лига чемпионов УЕФА