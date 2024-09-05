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Митрофанов рассказал, когда в РФС планируют поднять вопрос в ФИФА об участии России в ЧМ-2026
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов озвучил сроки, в которые планируется обсудить с ФИФА вопрос участия
сборной России
в ЧМ-2026.
Фото: РИА Новости
- Вопрос участия в чемпионате мира 2026 года будем поднимать в сентябре, когда будем общаться с ФИФА? Да, в том числе, - приводит слова Митрофанова "
РБ Спорт
".
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований вызванным политическими причинами решением УЕФА, при этом ФИФА подтвердила решение континентальной конфедерации. Европейский отборочный турнир к ЧМ-2026 стартует весной 2025 года, его жеребьёвка пройдёт в 2024 году. Отборочный турнир Азиатской конфедерации футбола к ЧМ-2026 стартовал осенью 2023 года.
Чемпионат мира 2026 года состоится в трёх североамериканских странах - США, Канаде и Мексике.
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Сегодня, 14:32
Опубликовал:
Алексей Радюк
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