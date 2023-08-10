Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ахмат
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.07X 3.7П2 3.6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Арсенал - Ноттингем. 12 августа 2023 14:30

Лига Ставок Кто победит? 
Арсенал1.2 Ничья 7.8Ноттингем14
Чемпионат Англии

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Арсенал Ноттингем Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?