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Ноттингем - Шеффилд Юнайтед. 18 августа 2023 21:45

Лига Ставок Кто победит? 
Ноттингем1.92 Ничья 3.55Шеффилд Юнайтед4.4
Чемпионат Англии

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Ноттингем Шеффилд Юнайтед Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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