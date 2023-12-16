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Кубок России

Новости
Команда пути РПЛ
9 - 7 9 7
Команда пути регионовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Ньюкасл Юнайтед
3 - 0 3 0
ФулхэмЗавершен
Манчестер Сити
2 - 2 2 2
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
Прерван
Лутон Таун
Бёрнли
0 - 2 0 2
Эвертон2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
1 - 0 1 0
ГранадаЗавершен
Атлетик
2 - 0 2 0
АтлетикоЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
Хетафе2 тайм
Валенсия
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
2 - 1 2 1
ФрозинонеЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
Кальяри2 тайм
Торино
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Дармштадт
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Аугсбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
Хоффенхайм2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
3 - 1 3 1
НиццаЗавершен
Ланс
23:00
РеймсНе начат

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. 17 декабря 2023 19:30

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Чемпионат Англии

17 тур
   
        

        
        
        	

	



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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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