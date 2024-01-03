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1 января 2024. Ливерпуль - Ньюкасл 4 - 2

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Чемпионат Англии

20 тур


Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 - Исак, 54, Ботман, 81.


"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Гомес, Эндо (Мак Аллистер, 75), Собослаи (Гравенберх, 64), Джонс, Салах, Диас (Диогу Жота, 65), Нуньес (Гакпо, 64).

"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли (Альмирон, 54), Жоэлинтон (Ласселс, 82), Гордон, Исак.

Предупреждения: Бруно Гимараэс, 28, Диас, 45, Майли, 45+2, Александер-Арнолд, 45+5, Жоэлинтон, 66, Эндо, 66, Дубравка, 84, Лонгстафф, 89.   
        

        
        
        	

	



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Ливерпуль Ньюкасл Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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