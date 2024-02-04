Факел - КАМАЗ. 5 февраля 2024 11:00

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Челси
2 - 4
2
4
Вулверхэмптон
Завершен
Манчестер Юнайтед
3 - 0
3
0
Вест Хэм
Завершен
Борнмут
1 - 1
1
1
Ноттингем Форест
Завершен
Арсенал
3 - 1
3
1
Ливерпуль
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Вильярреал
0 - 0
0
0
Кадис
Завершен
Осасуна
0 - 3
0
3
Сельта
Завершен
Бетис
1 - 1
1
1
Хетафе
2 тайм
Реал Мадрид
23:00
Атлетико
Не начат
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Торино
0 - 0
0
0
Салернитана
Завершен
Наполи
2 - 1
2
1
Верона
Завершен
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3 - 1
3
1
Лацио
Завершен
Интер
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2022/23
Вольфсбург
2 - 2
2
2
Хоффенхайм
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РБ Лейпциг
2 - 0
2
0
Унион
Завершен
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2022/23
Монако
1 - 1
1
1
Гавр
Завершен
Реймс
2 - 3
2
3
Тулуза
Завершен
Метц
1 - 2
1
2
Лорьян
Завершен
Лилль
4 - 0
4
0
Клермон
Завершен
Брест
0 - 0
0
0
Ницца
Завершен
Лион
22:45
Марсель
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив
4 - 1
4
1
Кайрат
Завершен
Динамо
2 - 2
2
2
Канвон
Завершен
Урал
2 - 2
2
2
Аль-Фатех
Завершен
Сантос
1 - 4
1
4
Шанхай Шэньхуа
Завершен
Английская премьер-лига
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2022/23
Эвертон
2 - 2
2
2
Тоттенхэм
Завершен
Брайтон
4 - 1
4
1
Кристал Пэлас
Завершен
Бёрнли
2 - 2
2
2
Фулхэм
Завершен
Ньюкасл
4 - 4
4
4
Лутон Таун
Завершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 5
0
5
Астон Вилла
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Валенсия
2 - 1
2
1
Альмерия
Завершен
Гранада
1 - 1
1
1
Лас-Пальмас
Завершен
Алавес
1 - 3
1
3
Барселона
Завершен
Жирона
0 - 0
0
0
Реал Сосьедад
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2022/23
Удинезе
0 - 0
0
0
Монца
Завершен
Эмполи
0 - 0
0
0
Дженоа
Завершен
Фрозиноне
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2
3
Милан
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Болонья
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4
2
Сассуоло
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Бохум
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1
1
Аугсбург
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3 - 1
3
1
Боруссия М
Завершен
Дармштадт
0 - 2
0
2
Байер
Завершен
Майнц
0 - 1
0
1
Вердер
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Фрайбург
1 - 3
1
3
Штутгарт
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Кёльн
2 - 0
2
0
Айнтрахт
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2022/23
Ренн
2 - 1
2
1
Монпелье
Завершен
Нант
0 - 1
0
1
Ланс
Завершен
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Балтика
5 - 3
5
3
Акрон
Завершен
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3
2
Ботев
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Нижний Новгород
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1
2
Аль-Фейха
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Отменён
Челябинск
Отменён
Ахмат
1 - 0
1
0
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2
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Спартак Варна
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Краснодар
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3
0
Родина
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0 - 2
0
2
Волгарь
Завершен
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Брентфорд
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Манчестер Сити
Не начат
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Рома
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