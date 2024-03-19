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Россия - Сербия. 21 марта 2024 20:00

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Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина
Москва

            

Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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