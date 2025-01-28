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Мартинс: "Спартак" хочет выиграть Зимний кубок РПЛ
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Metaratings: представители Бабича планируют обсудить со "Спартаком" переход игрока в "Аль-Джазиру"
12
Агент Вендела - футболисту: твое желание вернуться в Бразилию и играть за "Ботафого" сбылось, мой брат!
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Источник: "Локомотив" хочет получить от "Зенита" 10 млн евро за трансфер Сильянова
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"Аль-Хиляль" объявил о расторжении контракта с Неймаром
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Акрон - Чэнду Жунчэн. 29 января 2025 12:00
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