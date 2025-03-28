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5 - 1 5 1
ЛокомотивЗавершен

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Байер
22:30
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Страсбург
22:45
ЛионНе начат

Алания - Шинник. 5 апреля 2025 15:00

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Стадион: Имени С.Г. Билимханова
Грозный

            
 Первая лига

27 тур
   
        

        
        
        	

	




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Алания Шинник Первая лига

     
        
        





        

            
                
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