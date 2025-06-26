Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
2 - 0 2 0
Ривер ПлейтЗавершен
Урава Ред Даймондс
0 - 4 0 4
МонтеррейЗавершен
Ювентус
22:00
Манчестер СитиНе начат
Видад
22:00
Аль-АйнНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Динамо
19:00
2DROTSНе начат

Локомотив - Арсенал Тула. 29 июня 2025 16:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 
Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Локомотив Арсенал Тула Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?