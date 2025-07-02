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Журналист Карпов: РФС озвучит решение по судьбе "Торпедо" в РПЛ до конца следующей недели
"Крылья Советов" объявили о переходе нападающего московского "Локомотива"
Матвей Кисляк признан лучшим молодым опорным полузащитником не из топ-5 лиг по версии CIES
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В "Зените" заявили, что контракт с Жерсоном вступает в законную силу
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Локомотив - Динамо. 12 июля 2025 18:00
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