Рубин - Енисей 1 - 0 (1 тайм)
Товарищеские матчи
Гол: Васильев, 14.
"Рубин": Нигматуллин, Багаутдинов, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Иву, Апшацев, Мукба, Васильев, Ходжа, Чуни.
"Енисей": Шамов, Тихонов, Эмерсон, Цесь, Масловский, Иванов, Чуканов, Канаплин, Огиенко, Мазурин, Окладников.
Прогноз: Рубин - Енисей?
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Результаты опроса
Победа Рубин - 75% (3)
3
Победа Енисей - 0% (0)
0
Ничья - 25% (1)
1
Усреднённый прогноз:
Рубин 2 - 1 Енисей
Чаще всего:2 - 1 (2)
Голосовало: 4