Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 1 0 1
Шинник2 тайм
Рубин
1 - 0 1 0
Енисей1 тайм
Зенит
19:00
Динамо МхНе начат

Рубин - Енисей 1 - 0 (1 тайм)

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            

Товарищеские матчи



Гол: Васильев, 14.


"Рубин": Нигматуллин, Багаутдинов, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Иву, Апшацев, Мукба, Васильев, Ходжа, Чуни.

"Енисей": Шамов, Тихонов, Эмерсон, Цесь, Масловский, Иванов, Чуканов, Канаплин, Огиенко, Мазурин, Окладников.   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Рубин - Енисей?


	



Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт


	
Результаты опроса

		

		
Победа Рубин - 75% (3)

		

		 3
		 
		 	
		 

		
Победа Енисей - 0% (0)

		

			0
		

		
Ничья - 25% (1)

		

			1
		

		

			
Усреднённый прогноз:

			
 Рубин 2 - 1 Енисей

		

				

			
Чаще всего:

									   2 - 1 (2)
						

				
Голосовало: 4

	




        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Рубин Енисей Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?