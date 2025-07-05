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Клубный чемпионат мира

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Палмейрас
1 - 2 1 2
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
БаварияЗавершен
Реал Мадрид
23:00
Боруссия ДНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 1 4 1
Родина-2Завершен
ЦСКА
4 - 2 4 2
ОФК БелградЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
ТекстильщикЗавершен
Краснодар
4 - 2 4 2
РостовЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен

Сочи - Балтика. 13 июля 2025 17:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Сочи Балтика Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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