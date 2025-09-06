Новости
"Зенит" забил в товарищеском матче пять мячей в ворота "Сьона"
2
Головин рассказал о подготовке к матчу с Катаром
Тренер вратарей "Сочи" покинул команду
"Зенит" огласил стартовый состав на товарищеский матч против "Сьона"
Бывший игрок ЦСКА перешёл в "Акрон"
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Латвия
0 - 1
0
1
Сербия
Завершен
Англия
2 - 0
2
0
Андорра
Завершен
Армения
0 - 5
0
5
Португалия
Завершен
Австрия
21:45
Кипр
Не начат
Ирландия
21:45
Венгрия
Не начат
Сан-Марино
21:45
Босния и Герцеговина
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
5 - 3
5
3
Сьон
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Греция
5 - 1
5
1
Беларусь
Завершен
Дания
0 - 0
0
0
Шотландия
Завершен
Украина
0 - 2
0
2
Франция
Завершен
Фарерские острова
0 - 1
0
1
Хорватия
Завершен
Швейцария
4 - 0
4
0
Косово
Завершен
Молдова
0 - 4
0
4
Израиль
Завершен
Италия
5 - 0
5
0
Эстония
Завершен
Черногория
0 - 2
0
2
Чехия
Завершен
Словения
2 - 2
2
2
Швеция
Завершен
Исландия
5 - 0
5
0
Азербайджан
Завершен
Родина
16:00
Енисей
Не начат
Шинник
17:00
Волга Ул
Не начат
КАМАЗ
17:00
Торпедо
Не начат
Черноморец
18:00
Уфа
Не начат
Ротор
18:00
СКА-Хабаровск
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Грузия
16:00
Болгария
Не начат
Литва
19:00
Нидерланды
Не начат
Северная Македония
19:00
Лихтенштейн
Не начат
Германия
21:45
Северная Ирландия
Не начат
Люксембург
21:45
Словакия
Не начат
Турция
21:45
Испания
Не начат
Польша
21:45
Финляндия
Не начат
Бельгия
21:45
Казахстан
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
18:15
Россия
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Торпедо-БелАЗ
18:00
Локомотив
Не начат
Урал
Факел
КАМАЗ
Спартак Кострома
Челябинск
Ротор
Арсенал Тула
Родина
СКА-Хабаровск
Уфа
Енисей
Шинник
Волга Ульяновск
Нефтехимик
Чайка
Торпедо
Сокол
Черноморец
Уфа - Урал. 15 сентября 2025 17:00
онлайн
Стадион:
Нефтяник
Уфа
Первая лига
10 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
