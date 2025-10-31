КуПС - Слован. 6 ноября 2025 20:45

Новости
Игроки "Спартака" повторили поездку в метро, случившуюся ровно 19 лет назад
Акинфеев начнет в запасе матч ЦСКА с "Пари НН" в 14-м туре РПЛ
1
РФС утвердил даты и время начала матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов
РПЛ согласовала контракт с Матч ТВ на четыре года - источник
13
Заседание КДК РФС по делу "Химок" отложено
2
Матчи
36
Сегодня (3)
Завтра (29)
Вчера (4)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
ЦСКА
0 - 0
0
0
Нижний Новгород
1 тайм
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Хетафе
23:00
Жирона
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия Д
Не начат
Кубок России
Новости
Уфа
1 - 1
(П 1 - 3)
1
1
1
3
Нефтехимик
Завершен
Факел
2 - 3
2
3
Арсенал Тула
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Кальяри
1 - 2
1
2
Сассуоло
Завершен
Пиза
0 - 0
0
0
Лацио
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Рубин
17:45
Динамо
Не начат
Динамо Мх
17:45
Крылья Советов
Не начат
Зенит
20:15
Локомотив
Не начат
Ростов
20:15
Акрон
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Урал
14:00
Сокол
Не начат
Шинник
17:00
Челябинск
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Брайтон
18:00
Лидс
Не начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер Юнайтед
Не начат
Фулхэм
18:00
Вулверхэмптон
Не начат
Бернли
18:00
Арсенал
Не начат
Кристал Пэлас
18:00
Брентфорд
Не начат
Тоттенхэм
20:30
Челси
Не начат
Ливерпуль
23:00
Астон Вилла
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Вильярреал
16:00
Райо Вальекано
Не начат
Атлетико
18:15
Севилья
Не начат
Реал Сосьедад
20:30
Атлетик
Не начат
Реал Мадрид
23:00
Валенсия
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Удинезе
17:00
Аталанта
Не начат
Наполи
20:00
Комо
Не начат
Кремонезе
22:45
Ювентус
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Хайденхайм
17:30
Айнтрахт
Не начат
Унион
17:30
Фрайбург
Не начат
Майнц
17:30
Вердер
Не начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия М
Не начат
РБ Лейпциг
17:30
Штутгарт
Не начат
Бавария
20:30
Байер
Не начат
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
ПСЖ
19:00
Ницца
Не начат
Монако
21:00
Париж
Не начат
Осер
23:05
Марсель
Не начат
