Арсенал Тула - Чайка. 8 ноября 2025 15:00

Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Пари НН" показал новый комплект формы, в котором сыграет в 15-м туре РПЛ
Полузащитник "Сочи" может сменить российское спортивное гражданство - источник
3
Полузащитник "Динамо": у нас есть все шансы выиграть оба матча против "Зенита" в Кубке
19
РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России
2
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера октября
17
Матчи
31
Сегодня (9)
Завтра (13)
Вчера (9)
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Наполи
0 - 0
0
0
Айнтрахт
2 тайм
Славия
0 - 3
0
3
Арсенал
2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал Мадрид
Не начат
Олимпиакос
23:00
ПСВ
Не начат
ПСЖ
23:00
Бавария
Не начат
Атлетико
23:00
Юнион
Не начат
Тоттенхэм
23:00
Копенгаген
Не начат
Буде-Глимт
23:00
Монако
Не начат
Ювентус
23:00
Спортинг Лиссабон
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Уфа
3 - 0
3
0
Енисей
Завершен
Ротор
1 - 2
1
2
Арсенал Тула
Завершен
Чайка
0 - 2
0
2
КАМАЗ
Завершен
Нефтехимик
1 - 1
1
1
СКА-Хабаровск
Завершен
Факел
2 - 0
2
0
Торпедо
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сандерленд
1 - 1
1
1
Эвертон
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Овьедо
0 - 0
0
0
Осасуна
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сассуоло
1 - 2
1
2
Дженоа
Завершен
Лацио
2 - 0
2
0
Кальяри
Завершен
Урал
17:00
Челябинск
Не начат
Кубок России
Новости
Оренбург
16:00
Краснодар
Не начат
Динамо Мх
18:15
ЦСКА
Не начат
Зенит
20:30
Динамо
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Пафос
20:45
Вильярреал
Не начат
Карабах
20:45
Челси
Не начат
Бенфика
23:00
Байер
Не начат
Интер
23:00
Кайрат
Не начат
Марсель
23:00
Аталанта
Не начат
Ньюкасл
23:00
Атлетик
Не начат
Аякс
23:00
Галатасарай
Не начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия Д
Не начат
Брюгге
23:00
Барселона
Не начат
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Факел
Урал
Спартак Кострома
Родина
Ротор
КАМАЗ
Челябинск
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Шинник
Енисей
Черноморец
Арсенал Тула
Уфа
Волга Ульяновск
Торпедо
Сокол
Чайка
Арсенал Тула - Чайка. 8 ноября 2025 15:00
онлайн
Стадион:
Арсенал
Тула
Первая лига
18 тур
Арсенал Тула
Чайка
Первая лига
