Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Бубнов: Молло однозначно сильнее Кокорина

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что подготовка "Зенита" к официальным матчам была проведена не лучшим образом.

"То, что "Зенит" во время сборов сыграл столько товарищеских матчей - это ещё полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос о том, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался "Андерлехт", которому они и проиграли, ничего не создав в атаке. Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везёшь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них. У "Зенита" зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объём работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Молло Кокорин
Сегодня, 21:12
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (2)

Бомжи, достойную зарплату Молло! Скока там вы Кокоше платите?! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (1)
online

мне вот интресно другое, а кто слабей Кокорина? по крайней мере в РПЛ
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (3)

На сто пудов Викторыч прав про Молло.....
Регистрация: 28.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.