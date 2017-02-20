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Александр Бубнов: Молло однозначно сильнее Кокорина
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что подготовка "Зенита" к официальным матчам была проведена не лучшим образом.
"То, что "Зенит" во время сборов сыграл столько товарищеских матчей - это ещё полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос о том, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался "Андерлехт", которому они и проиграли, ничего не создав в атаке. Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везёшь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них. У "Зенита" зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объём работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"То, что "Зенит" во время сборов сыграл столько товарищеских матчей - это ещё полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос о том, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался "Андерлехт", которому они и проиграли, ничего не создав в атаке. Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везёшь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них. У "Зенита" зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объём работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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