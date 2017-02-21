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Дмитрий Тарасов: нам нужно сломать мнение людей, будто "Локомотив" утонул

Полузащитник "Локомотив" Дмитрий Тарасов надеется, что вскоре "железнодорожники" вновь станут грозной силой в российском футболе.

"Что пошло не так в этом сезоне? Этот вопрос нам задают почти в каждом сезоне. У нас такие перепады идут, что здесь просто нет ответа. Если я скажу банальные вещи, то люди начнут смеяться и просто не поймут. На самом деле нужно просто выходить и добиваться результата, несмотря ни на что: с кем ты играешь, против кого ты играешь… Если мы будем сплочены, то всё будет получаться.

Когда есть результат, то всё идёт хорошо. Как только проигрываешь, то и психологически тяжело вырваться из ямы. Начинается пресс со стороны болельщиков и журналистов. Мы сами себя загнали в эту ситуацию, оказавшись на 10-м месте. Теперь должны сделать всё, чтобы оказаться в еврокубках, ну и, конечно, на Кубок рассчитываем. Это престижный турнир. Через него можно попасть в Лигу Европы. Хотя о чемпионате никто не забывает. Нам нужно сломать мнение людей, будто "Локомотив" утонул.

"Локомотив" — это большой клуб. Увы, мы пока не можем решить те задачи, которые перед нами ставят. Но мы к этому стремимся. Надеюсь, скоро мы вернём Лигу чемпионов в Черкизово и первое место в чемпионате, которого все так долго ждут", - цитирует Тарасова "Чемпионат.сом".
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 21:06
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№2 Написал: fd65 (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С твоим талантом, Дима, ты только футболистов можешь ломать на футбольном поле...
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Нет (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Не надо ничего ломать.так нормально.
Регистрация: 21.04.2016
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