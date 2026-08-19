Московский клуб близок к возвращению 24-летнего полузащитника "Крыльев Советов", сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По данным источника, стороны готовят соглашение, рассчитанное до середины 2031 года. За трансфер москвичи заплатят 220 млн рублей, а ещё 40 млн рублей футболист получит в качестве подъёмных.
Выплаты "Крыльям Советов" будут разделены на две части. Сразу самарскому клубу должны перечислить 100 млн рублей, оставшиеся 120 млн "Локомотив" выплатит до конца октября.
"Локомотив" заплатит 220 млн рублей за российского полузащитника - источник
Сергей Бабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: ПФК "Крылья Советов"