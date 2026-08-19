Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
0 - 1 0 1
ТекстильщикЗавершен
Велес
3 - 2 3 2
Нижний НовгородЗавершен

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 3 - 5) 0 035
ЗенитЗавершен
Рубин
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153
СпартакЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
Краснодар2 тайм

"Локомотив" заплатит 220 млн рублей за российского полузащитника - источник

Сергей Бабкин может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Московский клуб близок к возвращению 24-летнего полузащитника "Крыльев Советов", сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, стороны готовят соглашение, рассчитанное до середины 2031 года. За трансфер москвичи заплатят 220 млн рублей, а ещё 40 млн рублей футболист получит в качестве подъёмных.

Выплаты "Крыльям Советов" будут разделены на две части. Сразу самарскому клубу должны перечислить 100 млн рублей, оставшиеся 120 млн "Локомотив" выплатит до конца октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится