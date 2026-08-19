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Артига высказался о победе "Рубина" над "Спартаком"

Наставник "Рубина" Франк Артига высоко оценил характер команды после кубковой встречи со "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"
Казанцы завершили основное время со счётом 1:1, а затем выиграли серию пенальти - 5:3. По словам Артиги, его футболисты не уступили сопернику в самоотдаче и сохраняли шансы на успех на протяжении всего матча.

- Очень высоко оцениваю игру нашей команды. Потому что ребята играли здорово, они бились. Результат мог сложиться как в одну сторону, так и в другую. Несмотря на это, ребята показали то, что нужно. Они играли со страстью, бились. И, невзирая на статус соперника, победа, хоть и по пенальти, но одержана. И это очень важно, - цитирует Артигу "Матч ТВ".

Наставник "Рубина" также подчеркнул вклад Артура Нигматуллина в итоговый результат, заявив, что именно голкипер принёс казанцам победу в серии пенальти.

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