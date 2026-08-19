Артига высказался о победе "Рубина" над "Спартаком"

- Очень высоко оцениваю игру нашей команды. Потому что ребята играли здорово, они бились. Результат мог сложиться как в одну сторону, так и в другую. Несмотря на это, ребята показали то, что нужно. Они играли со страстью, бились. И, невзирая на статус соперника, победа, хоть и по пенальти, но одержана. И это очень важно, - цитирует Артигу "Матч ТВ".
Наставник "Рубина" также подчеркнул вклад Артура Нигматуллина в итоговый результат, заявив, что именно голкипер принёс казанцам победу в серии пенальти.