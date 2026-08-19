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Газзаев высказался о проблемах "Локомотива" в текущем сезоне

Валерий Газзаев связал слабый старт "Локомотива" в чемпионате России с серьёзными изменениями в составе команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению специалиста, железнодорожники лишились сразу нескольких футболистов, игравших важную роль в разных линиях.

- Из "Локомотива" ушли четыре ключевых игрока - Баринов, Батраков, Воробьёв и Карпукас. Эти игроки занимали ведущие позиции в своих линиях. Мы видим результаты "Локомотива". Если они не стабилизируют игру, не укрепят свои линии, бороться за призовые места будет очень сложно, - цитирует Газзаева "Чемпионат".

Воробьёв летом перешёл в "Краснодар", а Батраков и Карпукас, по сообщениям СМИ, также близки к уходу из московского клуба. После четырёх туров РПЛ команда Михаила Галактионова набрала три очка и занимает 12-е место. Следующим соперником "Локомотива" станет ЦСКА.

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