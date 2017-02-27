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Станцию метро ЦСКА планируют открыть весной

Станцию метро ЦСКА, которая располагается на Третьем пересадочном контуре, планируют открыть весной 2017 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

"Станцию метро ЦСКА планируем открывать весной этого года", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:01
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(2)
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:47) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
скоро будут осликов после поражений в дерби, катать по Кольцевой sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:45) #
  • -3
  •  (3)
online

Быстрострой ещё выдит боком всем нам,, господин собакин всё выжимает из Москвы для своего кармана понимая что его не переизберут больше, даже после разговора с Путиным по поводу сноса пятиэтажек.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:18) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Движение на лошади в карете — это поездка на гужевой повозке. А движение верхом — это прогон.

Предлагаю их прогнать smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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