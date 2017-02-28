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Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал переименование армейского стадиона.

"Переименование названия стадиона выгодно обеим сторонам. ЦСКА получит стабильный доход. Главное, что арена уже построена и команда на ней играет, а название - второстепенно. Давать спортивным сооружениям названия спонсоров - определенный тренд в современном мире, в этом нет ничего страшного. Это позволяет заработать клубу денег. Уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА", - цитирует Алдонина "Спорт-Экспресс".
Теги: Алдонин ЦСКА
Сегодня, 16:42
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№6 Написал: ачуда (Сегодня, 18:02) #
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............моржи всегда манипулируют деньгами по всему миру, за счет нищеты и безмолвия других .............................
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Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Новый стадио будет называться ВЭБ-арена.
В самой новости можно кликнуть на слово "переименование" и откроется соответствующая ссылка


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:03) #
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как хоть назвали?

конь арена?
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: vlees (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прикольно будет если Гинер не будет возвращать кредит,ВЭбу деньги дает государство и потом вот Вэб дает деньги Гинеру который строит не понятно что,украли деньги бедных бабушек,стыдоба та какая.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
да..... всем всё понятно....
Регистрация: 21.10.2013
№1 Написал: Сумрак (Сегодня, 16:48) #
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  •  (6)
online

ффсе не въЁб.... и 2,5 вислоухих калеки ковыляют на въЁб....


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Дом коней....
Конский дом....
КонДом арена....(с)
Регистрация: 26.10.2016
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