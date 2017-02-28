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16:42
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (6)
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (6)
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Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал переименование армейского стадиона.
"Переименование названия стадиона выгодно обеим сторонам. ЦСКА получит стабильный доход. Главное, что арена уже построена и команда на ней играет, а название - второстепенно. Давать спортивным сооружениям названия спонсоров - определенный тренд в современном мире, в этом нет ничего страшного. Это позволяет заработать клубу денег. Уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА", - цитирует Алдонина "Спорт-Экспресс".
"Переименование названия стадиона выгодно обеим сторонам. ЦСКА получит стабильный доход. Главное, что арена уже построена и команда на ней играет, а название - второстепенно. Давать спортивным сооружениям названия спонсоров - определенный тренд в современном мире, в этом нет ничего страшного. Это позволяет заработать клубу денег. Уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА", - цитирует Алдонина "Спорт-Экспресс".
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