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Александр Анюков встретился с волонтерами ЧМ-2018

Защитник "Зенита" и посол Самары на чемпионате мира-2018 Александр Анюков посетил самарский центр привлечения и подготовки городских волонтеров. Он ответил на вопросы, принял участие в фотосессии и оставил автографы. Активисты центра подарили ему футболку с логотипом волонтерского движения.

"Мне доводилось выступать на чемпионах Европы. Разумеется, я не раз встречал волонтеров. Их труд – очень важная составляющая крупного турнира. Вам предстоит очень большая работа, потому что от вас зависит очень много, самое главное – атмосфера всего мероприятия", - цитирует Анюкова welcome2018.com.
Теги: Анюков
Сегодня, 21:03
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