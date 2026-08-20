Результативная серия нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде достигла четырех матчей подряд.
24-летний костарикансфкой форвард отличился забитыми голами в матчах РПЛ против "Краснодара" (1:2) и "Балтики" (2:1), а также отметился дублем в ворота "Оренбурга" (5:1) и мячом "Рубину" (1:1, 3:5 - по пенальти) в Кубке России.
Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года.
Результативная серия Угальде достигла 4-х матчей подряд
Костариканский нападающий "Спартака" продолжил голевую серию.
Фото: ФК "Спартак"