Батраков дал первый комментарий в Турции перед переходом в "Галатасарай"

"Для меня это очень волнительно.
Это мой первый опыт за границей. Надеюсь, все пройдёт хорошо. Болельщики "Галатасарая" — самые страстные в Европе. Я хочу быть с ними как можно скорее", - цитирует Батракова Fanatik.
Напомним, ранее стало известно, что турецкий клуб согласовал с атакующим полузащитником московского "Локомотива" и сборной России контракт на 4 года. Клубы договорились о трансфере за 25 млн евро, которые будут выплачены в рассрочку несколькими траншами.
Сегодня, 20 августа, Батраков прибыл в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом из Стамбула.