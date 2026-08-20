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Батраков дал первый комментарий в Турции перед переходом в "Галатасарай"

Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался после приземления в Турции о своем переходе в "Галатасарай".
Фото: скриншот трансляции
"Для меня это очень волнительно.

Это мой первый опыт за границей. Надеюсь, все пройдёт хорошо. Болельщики "Галатасарая" — самые страстные в Европе. Я хочу быть с ними как можно скорее", - цитирует Батракова Fanatik.

Напомним, ранее стало известно, что турецкий клуб согласовал с атакующим полузащитником московского "Локомотива" и сборной России контракт на 4 года. Клубы договорились о трансфере за 25 млн евро, которые будут выплачены в рассрочку несколькими траншами.

Сегодня, 20 августа, Батраков прибыл в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом из Стамбула.

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