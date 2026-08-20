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"Рубин" договорился о переходе итальянского полузащитника - источник

Игрок близок к трансферу в казанский клуб.
Фото: ФК "Генчлербирлиги"
По данным источника, турецкий клуб "Генчлербирлиги" и казанский "Рубин" договорились о переходе центрального полузащитника Франко Тоньи за 1,8 млн евро. С 24-летним футболистом согласован четырехлетний контракт с зарплатой около 800 тысяч евро за сезон.

Уточняется, что 30% от суммы сделки получит "Салернитана", сохранившая свою долю от перепродажи игрока.

Сообщается, что итальянец оформляет рабочую визу, после получения которой вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Тоньи - воспитанник системы "Ювентуса". В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 5 ассистов.

Источник: Sport24

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