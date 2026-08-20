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"Сочи" сообщил об изменении времени начала матча с "Нефтехимиком"

Стартовый свисток в Нижнекамске прозвучит на час позже.
Фото: ФК "Нефтехимик"
Как сообщает пресс-служба "Сочи", время начала матча с "Нефтехимиком" было изменено. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Игра в рамках 7-го тура Первой лиги пройдет на стадионе "Нефтехимик" в Нижнекамске. Ранее стартовый свисток был запланирован на 18:00 мск.

На сегодняшний день сочинская команда набрала 10 очков и находится на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

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