"Сочи" сообщил об изменении времени начала матча с "Нефтехимиком"

Стартовый свисток в Нижнекамске прозвучит на час позже.

Фото: ФК "Нефтехимик"

Как сообщает пресс-служба "Сочи", время начала матча с "Нефтехимиком" было изменено. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.



Игра в рамках 7-го тура Первой лиги пройдет на стадионе "Нефтехимик" в Нижнекамске. Ранее стартовый свисток был запланирован на 18:00 мск.



На сегодняшний день сочинская команда набрала 10 очков и находится на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Нефтехимик