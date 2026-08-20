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Официально: Батраков переходит в "Галатасарай"

Российский полузащитник отпревился в Турцию на медосмотр.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает пресс-служба "Локомотива", атакующий полузащитник Алексей Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для "Галатасарая".

Также стороны должны финализировать переговоры по личному контракту игрока, после чего клубы смогут официально завершить сделку.

В этом сезоне Батраков провел за "железнодорожников" 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что трансфер обойдется стамбульцам в 25 миллионов евро.

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