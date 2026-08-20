Как сообщает пресс-служба "Локомотива", атакующий полузащитник Алексей Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для "Галатасарая".
Также стороны должны финализировать переговоры по личному контракту игрока, после чего клубы смогут официально завершить сделку.
В этом сезоне Батраков провел за "железнодорожников" 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что трансфер обойдется стамбульцам в 25 миллионов евро.
Официально: Батраков переходит в "Галатасарай"
Российский полузащитник отпревился в Турцию на медосмотр.
Фото: ФК "Локомотив"