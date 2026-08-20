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Агент Сафонов: травма Кривцова сильно ударит по "Краснодару", его некем заменить

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о травме полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова.
Фото: ФК "Краснодар"
В кубковом матче против "Динамо" (0:1) Кривцов получил травму и при помощи медиков покинул поле.

"Травма Кривцова – плохая новость для "Краснодара", это сильно ударит по клубу. Как понимаю, он дернул мышцу. Я не врач, но восстановление займет около трех-четырех недель. Никита здорово начал сезон, и не хотелось бы, чтобы он надолго вылетел. На него возлагают огромные надежды. Заменить его некем, по сути", – сказал агент.

В сезоне-2026/27 Кривцов провел 2 матча в Кубке России и 4 игры в РПЛ, где отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Он возглавляет список лучших бомбардиров "Краснодара" в чемпионате.

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