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ЦСКА, "Дженоа" и клуб из Бельгии интересуются игроком "Динамо" Мх - источник

Футболист может покинуть дагестанский клуб этом летом.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По информации источника, защитник махачкалинского "Динамо" Мохамед Аззи может сменить клуб этим летом. Интерес к нему проявляют "Дженоа" из Италии и неназванный бельгийский клуб, которые планируют отправить официальное предложение по игроку в ближайшее время.

Сообщается, что кроме зарубежных команд, за Аззи следит также московский ЦСКА.

24-летний алжирец играет за "Динамо" с февраля прошлого года. Действующий контракт с футболистом рассчитан до лета 2027-го. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 миллион евро.

Источник: "СЭ"

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