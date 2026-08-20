По информации источника, защитник махачкалинского "Динамо" Мохамед Аззи может сменить клуб этим летом. Интерес к нему проявляют "Дженоа" из Италии и неназванный бельгийский клуб, которые планируют отправить официальное предложение по игроку в ближайшее время.
Сообщается, что кроме зарубежных команд, за Аззи следит также московский ЦСКА.
24-летний алжирец играет за "Динамо" с февраля прошлого года. Действующий контракт с футболистом рассчитан до лета 2027-го. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 миллион евро.
Источник: "СЭ"
ЦСКА, "Дженоа" и клуб из Бельгии интересуются игроком "Динамо" Мх - источник
Футболист может покинуть дагестанский клуб этом летом.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала