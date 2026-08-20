Турецкий телеканал HT Spor организовал прямую трансляцию, благодаря которой можно было следить за тем, где летит рейс Москва — Стамбул, на борту которого находился полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков. Одновременно за трансляцией наблюдали 7000 человек.
Ранее сегодня, 20 августа, "Галатасарай" официально объявил о старте переговоров по трансферу 21-летнего футболиста.
Батраков - воспитанник академии "Локомотива". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость атакующего хавбека в 28 миллионов евро.
В Турции в прямом эфире следили за рейсом Москва - Стамбул, которым летел Батраков
Алексей Батраков прибыл в Стамбул.
Фото: скриншот трансляции