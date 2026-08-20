Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
18:00
СочиНе начат
Арсенал Тула
18:30
РоторНе начат

Кубок России

Новости
Балтика
20:45
Динамо МхНе начат

В Турции в прямом эфире следили за рейсом Москва - Стамбул, которым летел Батраков

Алексей Батраков прибыл в Стамбул.
Фото: скриншот трансляции
Турецкий телеканал HT Spor организовал прямую трансляцию, благодаря которой можно было следить за тем, где летит рейс Москва — Стамбул, на борту которого находился полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков. Одновременно за трансляцией наблюдали 7000 человек.

Ранее сегодня, 20 августа, "Галатасарай" официально объявил о старте переговоров по трансферу 21-летнего футболиста.

Батраков - воспитанник академии "Локомотива". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость атакующего хавбека в 28 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится