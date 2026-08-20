По данным СМИ, "Галатасарай" заплатит "Локомотиву" за 21-летнего полузащитника 25 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.
С базовой суммой в 25 млн евро Батраков займет седьмое место в рейтинге самых дорогих приобретений турецких клубов. Рекорд принадлежит Виктору Осимхену, за которого "Галатасарай" заплатил 75 млн евро.
Сообщается, что контракт российского футболиста с турецким клубом будет рассчитан на четыре года.
Источник: Transfermarkt.de
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
Переход Алексея Батракова в "Галатасарай" станет одним из семи самых дорогих трансферов за всю историю чемпионата Турции.
Фото: ФК "Локомотив"